Türkan Bebek Menderes'te Anılacak

1984 yılında Bulgaristan'da zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen 17 aylık Türkan Feyzullah, ölümünün 32'inci yılında Menderes'te anılacak. Menderes Belediyesi tarafından düzenlenecek anma töreni 25 Aralık Pazar günü Gazipaşa Mahallesi'nde yapımı süren Gazipaşa Meydanı'nda gerçekleşecek.

Çelenk konacak

Etkinlikte, geçmişte yaşanan olaylarda yaşamını yitirenler için Kuran okutulacak. Meydan'da yapımı tamamlanan Göç Anıtı'na çelenk sunumunun gerçekleşeceği törende lokma da döktürülecek.

Soydaşlarımızı unutmuyoruz

Anma töreninin Menderes'te ilk olduğunu kaydeden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu,"Başkan olduğum dönemden bugüne her yıl Bulgaristan'da düzenlenen törenlere katıldım. Bu yılda ilk kez ilçemizde tören gerçekleştiriyoruz. Zorunlu göç nedeniyle ilçemize yerleşen birçok vatandaşımız mevcut. Onların yaşadıkları zorlukları yad etmek için 25 Aralık Pazar günü Gazipaşa Meydanımız'da yapımını tamamladığımız Göç Anıtımıza çelengimizi bırakacağız. Soydaşlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Türklüğe ve Müslümanlığa karşı yürütülen karalama kampanyalarına ve kirli oyunlara alet olmayacağız"dedi.

