Türk Yolcu Astana'da Uçaktan İndirildi

Air Astana'nın tarifeli seferiyle İstanbul'a gidecek bir uçağından, Türk vatandaşı bir yolcu indirildi.



Astana-İstanbul seferini gerçekleştiren Air Astana'ya ait tarifeli uçakta bir yolcunun sigara içtiği tespit edildi. Sigara içen yolcu, polis tarafından uçaktan indirildi. Alınan bilgiye göre, söz konusu şahsın 30 yaşındaki bir Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.



Yolcuya, uçakta sigara içtiği gerekçesiyle para cezası uygulandı.



(Fotoğraflı) - Astana