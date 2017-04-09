Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümünde Türk Yıldızları düzenlediği gösteri ile nefesleri kesti.

Eyyübiye ilçesinde bulunan eski havaalanında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Türk Yıldızları gösterisi izleyenlerin nefesini kesti.

Haliliye Belediyesi mehteran ekibinin gösterileri ile başlayan programa Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehteran-ı Haliliye mehteran ekibinin gösterileri sonrası Malatya'da yola çıkan Türk Yıldızları ekibi binlerce Şanlıurfalını alkışları arasında nefes kesen gösteriler düzenledi. Vatandaşlar cep telefonlarına sarılara en iyi fotoğrafları çekmeye çalıştı.