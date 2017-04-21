Türk Yıldızları'nın Antalya'daki Gösterisi

Antalya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi "Türk Yıldızları"nın yapacağı gösteri için bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.



Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 23 Nisan Pazar günü 14.00-16.00 saatleri arasında yapılacak Türk Yıldızları gösterisi için çeşitli trafik önlemleri alındığı ifade edildi.



Açıklamada, gösteriyi izlemek isteyen vatandaşların yoğun olarak bulunacağı göz önünde bulundurularak, Selekler Çarşısı (Huzur Kavşağı) önünden itibaren Konyaaltı Caddesi ile Falez Kavşağı arasının, Antalyaspor Kavşağı ile Sealife Otel arasının ve Teomanpaşa Caddesinden Konyaaltı Caddesine açılan yolların gidiş geliş olarak araç trafiğine kapatılacağı kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, söz konusu yolların kapatılması nedeniyle alternatif güzergahlara yönlendirmelerin yapılacağı aktarıldı.