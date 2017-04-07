Türk Yıldızları Ekibi Gösteri Öncesi Şanlıurfa'da

Şanlıurfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Türk Yıldızları gösterisi için pilotlar Şanlıurfa'ya geldi.



9 Nisan Pazar günü saat 15.30'da yapılacak gösteri öncesi Şanlıurfa'da deneme uçuşlarına başlayan ekip, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.



11 Nisan kutlamaları çerçevesinde gösteri yapacak Türk Yıldızları ekibini ağırlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Türk Yıldızları Ekibi deneme uçuşları için kentimize geldiler. Şanlıurfa'nın kurtuluş yıldönümü dolayısıyla Akçakale yolunda bulunan eski havaalanında 9 Nisan Pazar günü 15.30'da gösterilerini yapacaklar. Şanlıurfalılar adına emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Şanlıurfalıları hemşehrilerimizin gösterileri izlemelerine kolaylık sağlamak amacıyla Pazar günü o bölgeye toplu taşıma araçlarımız ücretsiz olacaklar" diyerek Türk Yıldızların yapacağı gösteriye Şanlıurfalıları davet etti. - ŞANLIURFA