Türk Yerel Hizmet Sen'den Hatsu'ya Ziyaret

Sohbet havasında gerçekleşen nezaket ziyaretine Türk Yerel Hizmet-Sen 2. Bölge temsilcileri Bahtiyar Şahin, Özdal Doğan, HATSU sendika temsilcisi Faruk Fırat ve sendika üyesi Sinan Ekmen katılım gösterdi.

HATSU'nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve başarılı projelere imza attıklarını belirten sendika temsilcileri, HATSU'nun Hatay'ı her zaman bir bütün olarak ele alarak çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade ederek, içmesuyu, kanalizasyon ve arıtma tesislerine yönelik yapılan projelerin Hatay'ı altyapı yönünde ciddi düzeyde ileriye götürdüğünü kaydetti.

Hatay Büyükşehir Belediye(HBB) Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın önderliğinde mahalle muhtarları, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla hizmetleri bir bütün olarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Genel Müdür Mehmet Çaparali, Hatay'ın altyapısına yönelik hizmet getirme noktasında ciddi adımlar attıklarını söyleyerek, sağlıklı çevre ve temiz içmesuyu temin etmek için emin adımlarla bu yolda ilerlediklerinin altını çizdi.

