Türk Yapımı Robot Otomobil İlgi Çekti
KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali'nin açılış töreninde Türk mühandisler tarafından tasarlanan otomobilden robota dönüşen Transformer Letrons çocuklardan büyük beğeni ve alkış topladı.
KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali'nin açılış töreninde Türk mühandisler tarafından tasarlanan otomobilden robota dönüşen Transformer Letrons çocuklardan büyük beğeni ve alkış topladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Uluslararası İnterteks Fuar alanında 'Bilim ve Çocuk 'temasıyla düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Bilim ve Çocuk Festivali'ne Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu 41 ülkeden bin çocuk, öğrenciler aileleri ve vatandaşlar katıldı.
Festivalde Türk öğrenciler halk gösterileri yaparken yabancı öğrenciler de ülkelerine özgü dans gösterileri gerçekleştirdi. Etkinlikte robotlar dans gösterileriyle çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Festival açılışında Türk mühendisler tarafından üretilen robota dönüşen otomobil Letrons da büyük beğeni topladı. Otomobilden robot şekline geçiş yapan Letrons Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun kumandayla yönlendirmesiyle tekrar araba şekline geçti. Törende İbrahim Karaosmanoğlu, yabancı ülkeden gelen çocuklara 23 Nisan etkinlikleri boyunca güzel vakit geçirmelerini diledi. Çocuklar açılışın ardından fuar alanında açılan çeşitli stantlarda gezerek eğlenceli etkinliklere katıldı. Festival kapsamında yapılacak etkinlikler boyunca fuar alanı 21-23 Nisan tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak. - Kocaeli