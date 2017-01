Türk Voleybolu'nun Zirvesinde İmza Günü

HAKAN TARHAN - İSTANBUL DHA A Milli Kadın Takımı'nın yeni antrenörü Giovanni Guidetti ve A Milli Erkek Takımı'nın yeni antrenörü Joshko Milenkoski için imza töreni düzenlendi



Guidetti: "Yeni görevimden dolayı çok mutluyum"



Milenkoski: "Şu anda çok gururluyum"



Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), A Milli Kadın Takımı'nın başına getirilen antrenör Giovanni Guidetti ile A Milli Erkek Takımı'nın yeni antrenörü Joshko Milenkoski için imza töreni gerçekleştirdi.



Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen törene, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile yönetim kurulu üyeleri Kurtaran Mumcu ve Bahar Mert Üçoklar da hazır bulundu.



TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı konuşmada, "Göreve gelen her iki antrenörümüz de camiamız için hayırlı olsun" dedi.



Üstündağ ayrıca, yaşanan terör olaylarını da kınayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.



A Milli Kadın Takımı'nın antrenörlüğüne getirilen İtalyan teknik adam Giovanni Guidetti de, "Yeni görevimden dolayı çok mutluyum" diye konuştu.



Bu görevin kendisi için yeni bir mücadele alanı olacağını kaydeden Guidetti, "Öncelikle yeni bir yapılanmaya gideceğiz. A Milli Kadın Takımı dünyada 12. sırada. Daha üst sıralara çıkmak istiyoruz. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında iyi dereceler elde edip, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyoruz. Bu süreçte zorlu bir yeniden yapılanma olacak. Genç oyunculardan çoğu takımlarında fazla süre alamıyorlar. Bu uyumu milli takımda yakalamaya çalışacağız. Federasyonun ve Türk voleybolunun sistemine hakimim. Başarılı olabilmek için tüm tecrübemi ve tutkumu ortaya koyacağım" şeklinde konuştu.



Hollanda Milli Takımı ile 2 yıl daha kontratı olmasına karşı görevini bıraktığı hatırlatılan Guidetti, "Burada ne kadar olmak istediğimi anlattım ve onlar da anlayışla karşıladılar" şeklinde konuştu.



Bu arada, Massimo Barbolini'nin hem Galatasaray Kadın Takımı'nı hem de A Milli Takımı çalıştırdığı dönemde, bunun etik olmadığı yönünde açıklaması olduğunun hatırlatılması üzerine İtalyan antrenör, "Hayatta en önemli şey açık görüşlü olmak ve yeni şeyler denemek. Kulüp takımlarından da tebrikler aldım. Bu işi en etik şekilde yapabileceğime inanıyorum. Söylemiş olduğum herhangi bir şeyden pişman değilim. Ancak kafa yapısının değişebileceğine inanıyorum" dedi.



A Milli Erkek Takımı'nın yeni antrenörü Joshko Milenkoski ise, bu göreve gelmesinden dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirirken, "Bana duyulan güvenden dolayı yetkililere teşekkür ediyorum. Türkiye'de 6. yılım ve hiçbir şeye yabancı değilim. Şu anda çok gururluyum. Türkiye'de çok seviliyorum, Makedonya'da ise Türkiye çok seviliyor. Bu açıdan benim için çok onurlu bir görev" ifadelerini kullandı.



Milli takımda alacağı sonuçların Türkiye'deki kariyerine de etki yapacağına inandığını anlatan Makedon teknik adam, "Tüm kalbimle ve tutkumla en iyisini yapmak için mücadele edeceğim. Önümüzdeki yıl çok fazla turnuvamız var. Çok iyi çalışmalı ve güçlü olmalıyız. Oyuncularımızı iyi seçmemiz gerekiyor. Bütün yazını bizimle geçirecek, tutkuyla çalışacak oyunculara ihtiyacımız var. Umuyorum ki her şey çok güzel olacak. Büyük bir motivasyon ve iyi çalışmayla güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum" dedi.



Federasyonun milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyeleri Bahar Mert Üçoklar ile Kurtaran Mumcu da değerlendirmelerde bulundu.



Federasyon olarak kendilerinin de teknik adamlara her türlü konuda destek olacaklarını dile getiren Üçoklar, "Bizler bu görevlerde başarı için varız. Elimizden geleni yapacağız. Yeni antrenörlerimize başarılar diliyorum. Zaten kendilerini ispat etmiş isimler" diye konuştu.



Kurtaran Mumcu ise dünya voleybolunun çok hızlı geliştiğini dile getirerek, "Milli takımlarımızı üst seviyelere çekebilmek için burayı tanıyan hocalara ihtiyacımız vardı. Kadın takımımızda bizim için zor gibi gözükse de Giovanni Guidetti'de ısrarcı olduk. Sağolsun o da Hollanda ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunmasına karşın bizimle hareket etti. Türk kadın voleybolu adına büyük bir adım attığımızı düşünüyorum. Joshko Milenkoski de çok başarılı bir isim. Bu görevi layıkıyla yapacağına inanıyoruz" dedi.



Mumcu, her iki teknik adamla da 4'er yıllık mukavele yaptıklarını ve bunun ne kadar uzun vadeli bir plan içerisinde olduklarının göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.