Türk ve Suriyeli çocuklara kıyafet yardımı



KİLİS - Kilis Mehmet ve Nimet Erman Zeytçioğlu ilkokulunda eğitim gören Türk ve Suriyeli çocuklara kıyafet yardımı dağıtıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Genel Merkezi İstanbul'da bulunan bir kolejin veli, öğrenci,öğretmen ve okul idarecilerinin katılımı ile Kilis Hacı Mehmet ve Nimet Erman Zeytçioğlu ilkokulunda eğitim gören 415 öğrenciye 23 Nisan Bayramı hediyeleri dağıtıldı.

Hediyelerini alan Türk ve Suriyeli mutluluğu ise gözlerinden okundu. Kolejin Kampüs Müdürü Erhan İban, yaptığı açıklamada, kurumları tarafından her yıl İstanbul'da kardeş okul kampanyasını bu yıl Kilis'te yaptıklarını ifade ederek, "Kampanya çerçevesinde Kilis'in seçilmesinin sebebi malum nüfusunun Suriyeli vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Kilis'in çocukları Kilis'in parklarını Suriyeliler ile paylaştı. Mahallesini, evlerini, vatanını paylaştı. Kurum olarak bizlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Kilisli yavrularımızla birlikte paylaşmalıyız, öncelikli olarak Kilisli çocuklara ulaştırmalıyız diye düşündük" dedi. Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanifi Başıbüyük, "Öğrencilerin Kilis'teki çocuklarımıza göndermiş olduğu, muhabbeti, sevgiye şahit oldunuz. Bu güzel ve anlamlı hediyelerden dolayı sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. Mehmet ve Nimet Erman Zeytçioğlu ilkokulu Müdürü Gönül Çelen ise "Bugün gerçekten çok farklı bir 23 nisan, farklı bir çocuk bayramı yaşıyoruz. Öğrencilerimizin şuan ki mutluluğunu kelimeler ile ifade edemiyorum. Bunlara vesile olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kolej öğrencilerinin hazırladıkları kıyafet, ayakkabı ve giysi paketlerin mektuplar da çıktı. Hediye paketlerinin ise 415 öğrencinin beden ölçüleri, ayakkabı numaralarının alındıktan sonra hazırlanarak, gönderildiği öğrenildi.

Organizasyonda katkıları bulunanlara plaket verildi.