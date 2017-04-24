Türk ve Suriyeli Çocuklara Kıyafet Yardımı
Kilis Mehmet ve Nimet Erman Zeytçioğlu İlkokulunda eğitim gören Türk ve Suriyeli çocuklara kıyafet dağıtıldı.
Kilis Mehmet ve Nimet Erman Zeytçioğlu İlkokulunda eğitim gören Türk ve Suriyeli çocuklara kıyafet dağıtıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Genel Merkezi İstanbul'da bulunan bir kolejin veli, öğrenci, öğretmen ve okul idarecilerinin katılımıyla, Kilis Hacı Mehmet ve Nimet Erman Zeytçioğlu İlkokulunda eğitim gören 415 öğrenciye 23 Nisan Bayramı hediyeleri dağıtıldı. Hediyelerini alan Türk ve Suriyeli çocukların mutluluğu ise gözlerinden okundu.
Kolejin Kampüs Müdürü Erhan İban yaptığı açıklamada, kurumları tarafından her yıl yapılan kardeş okul kampanyasını bu yıl Kilis'te yaptıklarını ifade ederek, "Kampanya çerçevesinde Kilis'in seçilmesinin sebebi malum nüfusunun Suriyeli vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Kilis'in çocukları Kilis'in parklarını Suriyeliler ile paylaştı. Mahallesini, evlerini, vatanını paylaştı. Kurum olarak bizler de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kilisli yavrularımızla birlikte paylaşmalıyız, öncelikli olarak Kilisli çocuklara ulaştırmalıyız diye düşündük" dedi.
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanifi Başıbüyük, "Öğrencilerin Kilis'teki çocuklarımıza göndermiş olduğu muhabbeti, sevgiye şahit oldunuz. Bu güzel ve anlamlı hediyelerden dolayı sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.
Mehmet ve Nimet Erman Zeytçioğlu İlkokulu Müdürü Gönül Çelen ise "Bugün gerçekten çok farklı bir 23 Nisan, farklı bir çocuk bayramı yaşıyoruz. Öğrencilerimizin şuan ki mutluluğunu kelimeler ile ifade edemiyorum. Bunlara vesile olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Kolej öğrencilerinin hazırladıkları ayakkabı ve giysi paketlerinden mektuplar da çıktı. Hediye paketlerinin ise 415 öğrencinin beden ölçüleri, ayakkabı numaraları alındıktan sonra hazırlanarak gönderildiği öğrenildi.
Organizasyonda katkıları bulunanlara plaket verildi. - KİLİS