- Türk ve Suriyeli çocuklar dünyaya 'ben çocuğum' diye haykırdı



İSTANBUL - Suriye'deki savaş mağduru çocuklar için geliştirilen #iamchild (Ben çocuğum) projesinin sahibi gazeteci ve dans terapisti Michal Bardavid, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Suriyeli yetim çocuklarla bir araya geldi. Bardavid tarafından oluşturulan #iamchild egzersizlerini yapan çocuklar, tüm dünyaya "ben bir çocuğum" diye haykırdı.

Çin Devlet Televizyonu Türkiye Muhabiri ve dans terapisti olan Michal Bardavid, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ataşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinde Suriye'deki savaşta ailesini kaybeden 16 Suriyeli yetim kız çocuğu ile 25 Darüşşafaka öğrencisini bir araya getirdi. Suriyeli yetim çocukların yaşadıklarıyla empati kurmayı ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan #iamchild hareketlerinde çocuklar hep bir ağızdan "ben güvendeyim, ben seviliyorum, ben bütünüm, ben güzelim ben bir çocuğum" kelimelerini Arapça olarak söyledi.

Başlattığı hareket ve çalışmayla ilgili konuşan Michal Bardavid, "Burada #iamchild projesi kapsamında hareketler yaptık. Proje, Suriyeli mülteci çocukları psikolojik olarak desteklemek, onlara sevgi göstermek onları kucaklamak için başlattığımız bir hareket. Bugün de farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Hem Türk çocukları hem de Suriyeli çocuklar bir araya geldi. #iamchild hareketlerini yaptılar. Bu hareketlerde, ben güvendeyim, ben seviliyorum, ben bütünüm, ben güzelim ben bir çocuğum kelimelerini Arapça söyledik. Onlara kendi dillerinde bunları hatırlatmak istedik" dedi.

Etkinliğe katılarak Suriyeli çocuklarla birlikte #iamchild hareketlerini yapan Ayşe Gültekin, "Bu projeye destek olmak çok güzeldi. Bunun bir parçası olmak, buradaki insanlarla vakit geçirmek empati kurmak bunun bir parçası olmak. Çok mutluyum" diye konuştu.

Etkinliğe katılan Büşra Şaşmaz da, "Amacımıza ulaşacağımızı düşünüyorum. Onların yalnız olmadığını göstermek için böyle bir projeye katıldım" dedi.

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