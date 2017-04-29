Türk ve Sığınmacı Çocuklar Şenlikte Buluştu

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından düzenlenen ve UNICEF'in desteklediği Çocuk Şenliği, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda gerçekleşti.



Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkı, UNICEF'in desteğiyle SGDD tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. Nazife Hatun İlköğretim Okulu'ndan 150, Uluğbey İlköğretim Okulu'ndan 200, Peyami Safa İlköğretim Okulu'ndan 15 Suriyeli öğrenci ve sınıf arkadaşlarının aileleriyle birlikte katıldığı şenlikte, yüzlerce çocuk doyasıya eğlenme imkanı buldu.



Çocuklar uçurtmalarıyla gökyüzünü renklendirdi



Farklı okullardan Türk ve mülteci çocukları buluşturmanın ve onlara unutulmaz bir gün hediye etmenin amaçlandığı şenlikte aileleriyle birlikte piknik yapan çocuklar, uçurtmalarıyla gökyüzünü renklendirdi. Yüzlerini hayallerindeki kahramanlar gibi boyatan çocuklar, düzenlenen yarışmalar ve konserlerle keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Farklı ülkelerden çocukların bir arada oyunlar oynamalarına olanak sağlayan şenlik, çocukların tertemiz dünyasında dostluk ve kardeşlik duygularını da pekiştirdi.



UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle ve Avrupa Komisyonu Daimi Delegasyonu Üst Yöneticileri ve Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner çocukları şenlikte yalnız bırakmadı. UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, farklı ülkelerden çocukları bir arada görmenin çok etkileyici olduğunu belirterek, emeği geçenlere ve Çankaya Belediyesine teşekkür etti.



Çocuklara ve ailelerine hitap eden Gülsün Bor Güner ise 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak üzere bir araya gelindiğini kaydederek, "Çankaya Belediyesi olarak böyle bir şenliğe ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu özel günü çocuklara armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yoldan ilerliyor, çocuklarımıza, gençlerimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz" diye konuştu. - ANKARA