'Türk ve Rus Jetleri Birlikte DEAŞ'ı Vurdu' Haberine Yalanlama Geldi

Rusya Genelkurmay Başkanlığı, Türk ve Rus jetlerinin Suriye'de DEAŞ hedeflerine ortak hava harekatı düzenlendiği duyurdu. Ancak askeri kaynaklar jet bir açıklama yaparak haberi yalanladı: Operasyonu Rus jetleri gerçekleştirdi, Türk jetleri El Bab operasyonuna katılmadı.

ASKERİ KAYNAKLAR: TÜRK JETLERİ KATILMADI

NTV'nin haberine göre; Askeri kaynaklar, El Bab operasyonuna Türk jetlerinin katılmadığını ve Rus jetleri tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise, El Bab'ta Rus ve Türk jetlerinin ortak operasyon yaptığını iddia etmişti.

RUSYA NE DEMİŞTİ

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Rus basınına yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya'ya ait uçakların Suriye'de ilk kez ortak hava harekatı düzenleyerek El Bab bölgesindeki DEAŞ hedeflerini vurduğunu söyledi.

Rudskoy, operasyona Rusya'dan Su-24, Su-25 ve Su-35 tipi uçakların, Türkiye'den ise F-16 ve F-4 uçaklarının katıldığını belirtti.

Operasyonda DEAŞ'a ait 36 hedefin vurulduğunu aktaran Rudskoy, "Hedefler iki ülke Genelkurmayları tarafından önceden belirlendi. Son iki günde insansız hava araçlarıyla gözlem yapıldı" dedi.

Rudskoy, Türkiye ve Rusya Hava Kuvvetlerinin ortak operasyonunun "oldukça verimli" olduğunu kaydetti.