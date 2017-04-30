Türk ve Rus Çocuklar, Dansta Yarıştı

Antalya Rus Sanat ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen yarışmada, Rus ve Türk çocuklar dereceye girebilmek için dans etti.



Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya, 4-18 yaş arasında 206 çocuk dans, vokal, enstrümantal, sirk, cimnastik başta olmak üzere faklı kategorilerde sahne aldı.



Dernek tarafından, bu yıl altıncısı düzenlenen "Güneş Çocukları" konulu dans yarışmasında, çocuklar dereye girebilmek için dans etti.



Antalya Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, yarışmaya Antalya merkez ve ilçeleri ile Ankara'dan çocukların katıldığını söyledi.



Yarışmacıların çoğunun Rus-Türk çocukları olduğunu belirten Balcı, "Antalya Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle bu festivalin 6'ncısı düzenliyoruz. Yarışmaya katılım oldukça fazlaydı ve kaliteli bir yarışma oldu." dedi.



Balcı, yarışmalarının büyük beğeni topladığını ifade ederek, birçok insanın bu yarışmaya katılmak için kendilerine başvuruda bulunduğunu anlattı.



Yarışmada, 7 kişilik jüri karşısında çocukların performanslarını sergilediğini dile getiren Balcı, yarışmanın finalinin 4 Haziran'da Antalya'da yapılacağı vurguladı.