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Türk ve Macar Firmaları İstanbul'da Bir Araya Geldi
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Türk ve Macar Firmaları İstanbul'da Bir Araya Geldi

Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongresi ve Fuarı'nda, 8 Macar firması ALX Hungary standında Türk firmaları ile bir araya geliyor.

Türk ve Macar Firmaları İstanbul'da Bir Araya Geldi

Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongresi ve Fuarı'nda, 8 Macar firması ALX Hungary standında Türk firmaları ile bir araya geliyor.

Kaynak: Dunya.com

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