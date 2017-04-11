Türk ve Kanada Uçakları Ukrayna Hava Sahasında Gözlem Uçuşu Yapacak

Türk Hava Kuvvetleri ve Kanada Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların, Ukrayna hava sahasında gözlem uçuşu yapacağı açıklandı.



Ukrayna basınında yer alan habere göre, Kanada ve Türkiye'nin uluslararası gözlem misyonu, Açık Gökyüzü Anlaşması çerçevesinde, iki ülkeye ait savaş uçakları gözlem uçuşu yapmak üzere dün Ukrayna'ya gitti.



Misyonda yer alan 19 uzmanın, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Borispol Havaalanı'na indikleri belirtildi.



Türk Hava Kuvvetleri ve Kanada Hava Kuvvetleri'nin, bir hafta boyunca Ukrayna hava sahasında gözlem uçuşu yapacakları ifade edildi. - Kiev