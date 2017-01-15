Türk ve Dünya Ressamları Adana'yı Resmediyor

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği 1. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı'nda 17 ülkeden 77 ressam Adana'nın tarihi ve doğa güzelliklerini resmediyor.



Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından resim sanatıyla Adana'nın uluslararası düzeyde tanıtımını sağlamak amacıyla organize edilen ve 75. Yıl Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilecek 1. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı açılış ve basın lansmanı resim yapımı 17 farklı ülkeden gelen 77 ressamın katılımıylma tarihi eski kız lisesinde başladı.



Küratörlüğünü Doç. Dr. Birsen Çeken ve Doç. Dr. Gültekin Akegün'ün üstlendiği çalıştay için Türk Dünyası'nın 17 farklı ülkesinden Adanalı gelen ressamlar Abaz Dizdarevic, Adis Lukac, Ahmet Atan, Ahmet Şinasi İşler, Ahmet Türe, Alaybey Karaoğlu, Ali Düzgün, Ali Ertuğrul Küpeli, Anita Kalac, Asuman Aypek Arslak, Atilla Döl, Aysun Altunöz Yonuk, Ayşe Okur, Bahar Karakaş, Bedri Karayağmurlar, Birsen Çeken, Burhan Ahmeti, Bülent Salderay, Bülent Yavuz Yılmaz, Canan Deliduman, Ceyda Güler, Cornelie Margan, Çağaytay Akengin, Edisa Dizdareviç,Emre Şen, Ethem Baymak, Fatih Başbuğ, Galip Gasımol, Gültekin Akengin, Harun Türkmenoğlu, Hikmet Şahin, Hikmet Uluçam, Hasan Pekmezci, Hasan Zeybek, Hülya Karoğlu, İlda Kurbaseviç, Ira Skopljak, İsa Eliri, Leyla Kodaman, Marjana Shkodra, Mehmet Özkartal, Mehmet Sağ, Mehmed Sulijeviç, Mehmet Şirzat, Mensure Jahic, Merve Şenoymak Ersan, Mirsada Baljic, Mithat Yılmaz, Momun Bek, Akmat Kulov, Mustafa Arapi, Mustafa Hastürk, Meyrat Hojagulyyev, Nehat Bekiri, Nilüfer İnandım, Nurudin Masovic, Olcay Boratav, Olga Eren, Orhan Cebrailoğlu, Osman Çaydere, Rade Vujavic, Ramazan Can, Rauf Tuncer, Resid Kuruezi, Rufina Sharipova, Sead Kajabegovic, Selver Kardovic, Semih Büyükkol, Shukhrat Abdumalikov, Sinan Yasdıman, Şükren Pekmezci, Uğurcan Akyüz, Vugar Aliyev, Yakup Göktaş, Yüksel Hancıoğlu, Zakaria Zakariaev, Shanybek Berdieev ve Zuhal Başbuğ üç gün boyunca Adana'da gezdirildi. Ressamlar Adana'nın doğa ve tarihi güzelliklerini gördükten sonra bugün tarihi kız lisesinde gördükleri güzellikleri resmetmeye başladı.



Organizasyonun Küratörü Doç. Dr. Birsen Çeken, "17 ülkeden 77 sanatçı eserlerini çalışmaya başladılar. Bugün çalıştayın ilk günü bundan önce 3 gün boyunca sanatçılar Adana'yı gezdiler doğasını, kültürünü özümsediler ve bu gördüklerini Adana'nın kültürünü eserlerine yansıtacaklar. Şuan da burada yapılan çalışmaları halk istediği zaman gelip izleyebilecek ve sanatçılarımızla sohbet edebilecekler. Bu çalıştayların amacı çalıştay yapılan ilin özelliklerini tüm Dünya'ya tanıtmak ve kültürler arası iletişimi sanat yoluyla sağlamaktır. Sanatçılarımız hayatlarında bu kadar kebap yememişlerdir, Adana'nın mutfağını ve doğasını çok beğendiler şimdi biz bu beğenileri eserlerinde göreceğiz hep beraber" dedi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Prof. Dr. Uğurcan Akyüz, "Tabi ki bu tür etkinliklerin arkasında çok büyük emekler var ve çalıştaylar bu emeklerin sonucunda meydana gelir. Şuan katıldığımız çalıştay 17 tane ülkeden 77 sanatçıyla gerçekleştiriliyor. Bizde Kıbrıs'tan 5 kişi geldik, kültürler arasında ve Türk dünyasında çok güzel bir köprü oluşturuyor" diye konuştu.



1958 yılından bu yana ressamlık yapan Hasan Pekmezci ise, "Bu tür etkinliklerin hem ulusal açıdan ve uluslar arası ilişkiler açısından çok nemli olduğuna inanıyorum. Çok sayıda ülkeden sanatçı katılıyor, birkaç yönden yararlı olduğunu düşünüyorum birincisi Türkiye'yle ilişkiler açısından yararlı ikincisi sanatçıların birbirini tanıması açısından önemli ve kültürel açıdan çok önemli. Sanat insanlarına belli oranlarda değer vermek adına da güzel" şeklinde konuştu. - ADANA