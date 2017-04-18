Türk ve Azerbaycanlı Doktorlar Bakü Büyükelçiliğinde Buluştu

- Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın davetlileri karşılaması

Türk ve Azerbaycanlı doktorlardan detaylar

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın konuşması

BAKÜ( AA) - Türkiye'de eğitim gören Azerbaycanlı doktorlar ile Azerbaycan'da çalışan Türk doktorlar, Bakü Büyükelçiliğindeki resepsiyonda bir araya geldi.



Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral tarafından Sağlık Haftası dolayısıyla düzenlenen resepsiyona Bakü'de çalışan Türk ve Azerbaycanlı doktorlar katıldı.



Özoral, doktorlara seslenirken, Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından bu yana, Türkiye'nin çeşitli seviyelerdeki okullarında eğitim alan Azerbaycanlı sayısının 125 bin olduğunu söyledi.



Türkiye'de eğitim gören Azerbaycan vatandaşlarının hak ettiği görevlerde bulunması için daha çok çalışılması gerektiğini belirten Özoral, "Türk sağlık sektörünün bir uzantısısınız burada. Atatürk 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' dedi. Biz de kendimizi sizlere emanet ediyoruz. Sizler, bizim için birer güvencesiniz." dedi.



Azerbaycan Milli Meclisi Sağlık Komisyonu Üyesi Melahat İbrahimkızı da Türkiye'ye, sağlık alanındaki destekleri için teşekkür etti.