Türk ve Anzak Torunları Bir Kez Daha Atalarının Huzurunda

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın ve Anzak Çıkarması'nın 102'nci Yıldönümü Anma Törenleri 24-25 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Törenler öncesinde Şehit torunları ile Anzak torunları atalarının mezarlarını ziyaret edip, dua etti.



Çanakkale Kara Savaşları'nın 102'nci yıldönümü törenleri yarın Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek uluslararası anma töreni ile başlayacak. Saat 10.00'daki bu tören ardından saat 12.45'te Morto Koyu'ndaki Fransız Mezarlığı'nda, 13.30'da İngiliz Cape Helles Anıtı'nda, 16.15'de ise 57'inci Alay Şehitliği'nde törenler gerçekleşecek. Bu törenlere Çanakkale Savaşları'na katılan tüm ülkelerden temsilciler katılacak. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Anzak Çıkartması'nın 102'nci yıldönümü nedeniyle 25 Nisan'da saat 05.30'da Anzak Koyunda şafak ayini düzenlenecek. Buradaki törene Anzak torunları katılacak. Ardından Avustralyalılar'ının Lone Pine Anıtı'nda, 11.30'da ise Conbayırındaki Yeni Zelanda Anıtı'nda gerçekleşecek programlarla Anzak törenleri sona erecek. 25 Nisan sabahı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kocadere Köyü'nden Conkbayırı'na saat 06.30'da., '57'nci Alay'a Vefa Yürüyüşü' yapılacak. Törenler öncesi bugün Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda hem Türk şehitliklerinde hem de Avustralyalılar'ın mezarlıklarında ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Yarın uluslararası töreninin yapılacağı Şehitler Abidesi'ni gezmeye gelen şehit torunları ardından sembolik şehitliği gezerek, ataları için dua okudu. Bu yıl şafak ayini törenlerine katılımın az olması beklenirken Anzak torunları da Anzak Koyu'nda bulunan atalarının mezarlarını ziyaret etti.



- Çanakkale