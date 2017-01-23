Türk Vatandaşlığını Sonradan Kazanlara Müjde

Türk vatandaşlığını sonradan kazanan kişilerin Türkçe ad ve soy adlarını seçmeleri halinde, önceki isim ve soy isimlerinin nüfus kayıtlarına işleneceği açıklandı.



Bursa Valiliği'nde yapılan açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında isim denklik belgesi işlemlerinin elektronik ortama taşınacağı belirtilerek, "15 Şubat 2017 tarihine kadar Nilüfer ilçesi pilot uygulama bölgesi seçildi. Nilüfer ilçesinde yaşayan vatandaşların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne yapacakları isim denklik belgesi başvuruları, pilot uygulamanın başlayacağı tarihten itibaren yapılmalıdır" denildi.



İsim denklik belgesi işlemlerinin. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun uygulanmasına dair yönetmeliğin 75'inci maddesi hükümleri doğrultusunda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve ilçe nüfus müdürlüklerince yürütüldüğü ifade edildi. - BURSA