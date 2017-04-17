Türk Vatandaşları Rusya'nın Uzak Doğusuna Vizesiz Girebilecek

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, Türkiye ile birlikte toplam 18 ülkenin vatandaşlarının, Rusya'nın uzak doğu bölgesinde yer alan Vladivostok limanından vizesiz giriş yapabilmesine yönelik kararnamenin Medvedev tarafından imzalandığı belirtildi.

İŞ ADAMLARI VE TURİSTLER VİZEDEN MUAF OLACAK

Açıklamaya göre, söz konusu ülkelerin vatandaşları artık Rusya'nın uzak doğu bölgesinde öncelikli rejimden faydalanabilecekler, iş adamları ve turistler artık bu bölgede Rusya'nın geleneksel vize prosedürlerinden muaf olacaklar.

İNTERNETTE OLUŞTURULAN SİTE ÜZERİNDEN BİLGİLERİN GİRİLMESİ YETERLİ OLACAK

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerin vatandaşları bundan sonra internette oluşturulan site üzerinden gereken bilgileri girerek söz konusu bölgede yer alan Vladivostok limanından vizesiz giriş yapabilecekler.

Türkiye dışında Cezayir, Bahreyn, Brunei, Hindistan, İran, Katar, Çin, Kuzey Kore, Kuveyt, Fas, Meksika, BAE, Umman, Suudi Arabistan, Singapur, Tunus ve Japonya vatandaşları Rusya'nın uzak doğu bölgesine vizesiz giriş yapabilecek diğer ülkeler arasında yer alıyor.