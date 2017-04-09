Türk'ün Fikir Kalelerinden Erol Güngör

TÜRK'ÜN FİKİR KALELERİNDEN EROL GÜNGÖR etkinliği 2017-04-10 13: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Türk'ün Fikir Kalelerinden Erol Güngör

TÜRK'ÜN FİKİR KALELERİNDEN EROL GÜNGÖR etkinliği 2017-04-10 13: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bakırköy

Mekan : İBB Cem Karaca Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Yenimahalle Yanıkses Sok. (Yenimahalle Doğumevi Yanı) Bakırköy

Başlangıç Saati : 10.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 10.04.2017 15: 00: 00

Kategori : TÜRK'ÜN FİKİR KALELERİNDEN EROL GÜNGÖR

Tür : Söyleşi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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