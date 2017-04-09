Türk'ün Fikir Kalelerinden Erol Güngör
TÜRK'ÜN FİKİR KALELERİNDEN EROL GÜNGÖR etkinliği 2017-04-10 13: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
TÜRK'ÜN FİKİR KALELERİNDEN EROL GÜNGÖR etkinliği 2017-04-10 13: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bakırköy
Mekan : İBB Cem Karaca Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Yenimahalle Yanıkses Sok. (Yenimahalle Doğumevi Yanı) Bakırköy
Başlangıç Saati : 10.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 10.04.2017 15: 00: 00
Kategori : TÜRK'ÜN FİKİR KALELERİNDEN EROL GÜNGÖR
Tür : Söyleşi
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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