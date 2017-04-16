Türk Turizmi Dünyaya Yeniden Damga Vuracak'
TÜROFED Başkanı Ayık, sıkıntılı bir dönemden geçen Türk turizminin ilerleyen dönemlerde dünyaya yeniden damga vuracağını belirtti.
TÜROFED Başkanı Ayık, sıkıntılı bir dönemden geçen Türk turizminin ilerleyen dönemlerde dünyaya yeniden damga vuracağını belirtti.
Kaynak: Dunya.com
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