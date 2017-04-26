Türk Telekom'un İlk Çeyrek Net Kârı Yüzde 84 Düştü

Türk Telekom'un ilk çeyrek net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84 gerileyerek 65.7 milyon liraya indi.



Şirketin Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladığı Ocak-Mart dönemi bilançosuna



göre satış gelirleri ise yüzde 13.3 artarak 4.3 milyar liraya yükseldi.



Şirketin net karı geçen yılın ilk çeyreğinde 408 milyon lira ve satış geliri ise 3.8 milyar lira olmuştu. - İstanbul