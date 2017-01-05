Türk Telekom Prime, bu kış birçok özel teklif ve hizmeti, müşterilerine sunuyor.
Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Prime, "Hayat kimine sıradan, Türk Telekom Prime'lıya armağan" sloganıyla kış mevsiminde de müşterilerinin ihtiyaç duydukları anda yanında olduğunu belirterek, bu kapsamda hayata geçirilen "Prime Dağ Ayrıcalıkları" ve "Prime Yardım Ekibi" hizmetleri, Prime müşterilerine indirim ve ayrıcalık sağlıyor.
Türk Telekom Prime müşterileri kış mevsiminin zorlu koşullarında Uludağ'da zincir takma, lastik değiştirme ve şişirme, kar küreme, akü takviyesi ve araç çekme hizmetlerini Prime Yardım Ekibi aracılığıyla ücretsiz alabiliyor.
Prime VIP Dağ transferi kapsamında, Türk Telekom Prime müşterileri ve yakınları evlerinin önünden alınarak İstanbul'dan Uludağ ve Kartalkaya'daki, Ankara'dan ise Kartalkaya'daki otellerine kadar VIP Transfer ile kişi başı 75 liraya ulaştırılıyor.
Prime Dağ ayrıcalıkları kapsamında, Uludağ Yahya Hoca Kayak Okulundan alınacak kayak/snowboard eğitimlerinde ve kayak, board ve ski-doo ekipman kiralamalarında Türk Telekom Prime müşterilerine yüzde 50 indirim imkanı sunulmakta. Ayrıca Türk Telekom Prime müşterileri Uludağ Milli Parka ücretsiz giriş yapabilecek.
Türk Telekom Prime müşterileri, Uludağ ve Palandöken'de konumlandırılan danışma merkezlerinden ücretsiz GoPro kullanımı yapabiliyor.
Uludağ ve Palandöken otel konaklamalarında Türk Telekom Prime müşterilerine indirimler ve birçok kafede Türk Telekom Prime Lounge hizmeti verilmesinin yanı sıra Prime müşterilerine indirim ve ikramlar veriliyor.
Türk Telekom Prime ayrıcalıkları kapsamında Uludağ'da LeChalet Meribel Cafe ve BOF Hotel SkyFall Cafe'de Prime müşterileri için yüzde 25 indirim sunulurken, Uludağ Beceren Cafe ve Palandöken Sway Otel Apres-ski Cafe'de ise yüzde 15 indirim uygulanmakta.
Türk Telekom Prime'dan Kış Hizmetleri
Türk Telekom Prime, bu kış birçok özel teklif ve hizmeti, müşterilerine sunuyor.
Türk Telekom Prime, bu kış birçok özel teklif ve hizmeti, müşterilerine sunuyor.
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