Türk Telekom ve İSMEK İş Birliği ile Teknoloji Eğitimi Verilecek

Türk Telekom, İSMEK ile birlikte "Telekomünikasyon Okulu" adı altında hayata geçireceği proje kapsamında telekomünikasyon sektöründe kariyer planlayanlara teknoloji alanında eğitimler verilecek.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, sektörün yetkin ve eğitimli çalışan ihtiyacını karşılamayı amaçlayan projede eğitim alacak kişiler, Türk Telekom bayilerinde çalışma fırsatına da sahip olacaklar.



Türk Telekom, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Eğitim Merkezi İSMEK ile birlikte hazırladığı teknoloji eğitimi projesiyle sektörün perakende satış kanalları için telekomünikasyon satış danışmanı yetiştirecek.



Türkiye'de ilk defa Türk Telekom ve İSMEK iş birliğiyle hayata geçirilecek olan Telekomünikasyon Okulu projesi kapsamında, kariyerini telekomünikasyon sektöründe planlayanlara teknoloji ve telekomünikasyon alanlarında yetkinlik kazandırılması amaçlanıyor.



Ücretsiz olarak verilecek eğitimleri tamamlayan kişiler, Türk Telekom bayilerinde çalışma fırsatına da sahip olacaklar.



Öncelikle İSMEK'e bağlı Bahçelievler Şirinevler ve Maltepe Altayçeşme kurs merkezlerinde iki ayrı sınıfta eğitim vermesi planlanan Telekomünikasyon Okulunun önümüzdeki dönemde diğer illerde de açılması hedefleniyor.



Telekomünikasyon eğitimleri İSMEK eğitmenleri tarafından 16 kişilik sınıflarda toplam 64 saat verilecek. Eğitimler 24 saat teknik eğitim, 24 saat iletişim eğitimi ve 16 saat satış eğitimi olmak üzere 3 ana kategoriden oluşuyor.



Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler telekomünikasyon satış danışmanı sertifikasına sahip olacak. Telekomünikasyon sektöründe sertifikalı bir aday olarak iş bulma fırsatı yakalayacak kursiyerler aynı zamanda Türk Telekom bayilerine hizmet veren Mental İnsan Kaynaklarının aday havuzuna da kaydedilerek istihdam edilmeleri sağlanacak.



Ocak 2017'de başlayacak olan Telekomünikasyon Okulu eğitimlerine katılmak isteyen kişilerin en az lise mezunu ve 18 yaşını doldurmuş, 40 yaşını geçmemiş olmaları gerekiyor.