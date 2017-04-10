Türk Telekom Fen Lisesinde Olimpiyat Heyecanı

Van'ın köklü eğitim kurumlarından Türk Telekom Fen Lisesi tarafından bu yıl 5.'si düzenlenen MAT-FEN Olimpiyat Sınavı, il merkezi ve diğer ilçelerde okuyan 420 8. sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Türk Telekom Fen Lisesinde yapılan MAT-FEN Olimpiyat Sınavı, saat 10.00'da başlayıp 11.40'ta sona erdi. Yapılan sınavda sınav başkanlığı, salon gözetmenliği ve kat sorumluluğu görevi ise okul öğrencileri tarafından büyük bir başarı ile yerine getirildi. Okulun idareci ve öğretmenlerinin nezaretinde yapılan sınav sorunsuz bir şekilde tamamlandı.



Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, Şube Müdürü Doğan Nurses, okul müdürleri ve 8. sınıf öğrenci, öğretmen ve velilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Okul Müdürü Hamza Kardaş, bu etkinliğin düzenlenmesindeki amacın 8. sınıf öğrencilerine okullarını tanıtmak ve 2. TEOG sınavı öncesi öğrencilere bir sınav deneyimini yaşatmak olduğunu söyledi. Her yıl yükselen bir başarı trendi yakaladıklarını ve bunun devamı için gayret gösterdiklerini dile getiren Kardaş, dereceye giren tüm öğrencileri tebrik ederek önümüzdeki eğitim öğretim yılında Van Türk Telekom Fen Lisesini tercih etmelerini önerdi.



Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin ise, "Türk Telekom Fen Lisesi başarılarıyla ve etkinlikleriyle ilçemizin ve ilimizin gurur kaynağıdır. Bu okula her geldiğimde büyük bir heyecan yaşıyorum. Çünkü bu okulda okuyan öğrencilerimiz geleceğimizin doktorları, mühendisleri, mimarları ve kanaat önderleri olacaklardır. Bu başarının elde edilmesinde emeği olan okul idarecilerini, öğretmenlerini ve personelini tebrik ediyorum" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. - VAN