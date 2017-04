Türk Telekom'dan "İnternetsiz Ev Kalmasın" Seferberliğine Destek

Türk Telekom, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının başlattığı "İnternetsiz Ev Kalmasın" seferberliğine verdiği desteği 2'ye katladı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Bakan Arslan'ın Türkiye'de tek bir vatandaşın bile internet erişiminden mahrum kalmaması için geçen ay Kars'ta başlattığı "İnternetsiz Ev Kalmasın" seferberliğine verdiği desteğe bir yenisini ekledi.



Evde internetin yaygınlaşması kapsamında ilk yanıtı, toptan satış kanalı üzerinden internet hizmeti veren şirketlere, sağladığı ücretsiz internet desteği ile veren Türk Telekom, internetle yeni tanışacak bireysel müşterilere yönelik hesaplı bir internet paketi hazırlayarak verdiği desteği 2'ye katladı.



"İnternetsiz Ev Kalmasın" seferberliğine destek olmayı kurumsal sosyal sorumluluğu olarak gören Türk Telekom, özellikle dar gelirli vatandaşların da evinde internetin olabilmesi için yeni bir kampanyaya imza attı.



Türk Telekom'un internetle yeni tanışacak hanelere yönelik olarak hazırladığı 4 Mbps'ye kadar limitsiz 20 GB (adil kullanım noktası) AKN'li internet paketine, ev telefonu olanlar her şey dahil 14,90 TL'ye, ev telefonu olmayanlar ise her şey dahil 29,90 TL'ye sahip olabilecek. Şirket bu kampanyası ile ev telefonu kullanıcılarına, 4 Mbps'ye kadar limitsiz 20 GB AKN'li internet hizmetini, mobil pazardaki 20 GB'lik en düşük fiyatlı teklifin yaklaşık 4'te 1'ine sunmakta.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı Ümit Önal, Bakan Arslan'ın çağrısını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ve bu çağrıya verdikleri desteği büyütmekten gurur duyduklarını belirterek şunları kaydetti:



"Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesindeki en önemli hedeflerinden biri de genişbant erişim altyapısının nüfusun tamamını kapsaması ve 2023'te sabit genişbant abone sayısının 30 milyona çıkarılması. Bakanımızın başlattığı 'İnternetsiz Ev Kalmasın' seferberliği de bu vizyonun bir parçası.



Türk Telekom olarak, 'İnternetsiz Ev Kalmasın' seferberliğinin, tüm Türkiye'yi kucaklayabilmesi için toptan taraftaki desteğimizin ardından perakende tarafında da büyük bir kampanyayı hizmete sunuyoruz. Bu kampanyamızla Türkiye'deki tüm haneleri internetle buluşturmak amacıyla internet paketi hazırladık. Bu desteğimizle Türkiye'nin 81 ilinde, henüz internetle tanışmamış her gelir grubundan haneyi internetle tanıştırmış olacağız."



Önal, Türkiye'nin geleceği olan gençlerin eğitimine destek verme noktasında fırsat olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, "Türkiye'nin geleceği olan gençlerimizin en iyi şekilde yetişebilmesi ve iyi bir donanıma sahip olabilmelerini sağlayabilmek için onları dijital dünyanın sunduğu imkanlarla desteklemenin önemine inanıyoruz. Bunu düşündüğümüzde bu seferberlikle aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine de katkıda bulunmuş oluyoruz. Gençlerimizin toplumda üretken bireyler olarak yetişmesi, ev hanımlarının kendi ürünlerini internet ortamında satarak ev ekonomisine destek olabilmeleri, küçük esnafımızın işini büyütebilmesi için interneti artık her gelir grubu için erişilebilir kılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.