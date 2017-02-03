Türk Telekom'dan Bursasporlulara Özel Evde İnternet Paketi

Türk Telekom, BURSASPORNET markasıyla evde internet hizmetini hayata geçirdi.



Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Bursaspor Kulübü ile olan iş birliğini mobilden sonra evde internet hizmetine de taşıdı.



Buna göre BURSASPORNET markasıyla hayata geçirilen evde internet hizmeti ile yeşil beyazlı taraftarlar mobilin yanı sıra artık avantajlı evde internet hizmetinden yararlanarak takımlarını desteklemeye devam edecek.



BURSASPORNETlilere özel olarak hazırlanan tarife kapsamında taraftarlara ayda 35 GB internet ve Türk Telekom Wi-Fi noktalarında bin 963 Wi-Fi dakika hediye ediliyor.



Taraftarlar evde internet paketinden KDV dahil ayda 56,90 lira ödeyerek yararlanabilecek. Türk Telekom evde internet kullanıcıları ise isterlerse mevcut paketleri üzerinden BURSASPORNETli olabilecek.



Taraftarlara mobilde BURSASPORCELL markası altında faturalı ve faturasız olmak üzere farklı tarife seçenekleri sunuluyor.



BURSASPORCELLli olmak isteyen taraftarlar yeni, faturalı Rakipsiz 500 Tarifesi ile yurt içi her yöne 500 dakika, tüm taraftar hatlarıyla sınırsız konuşma; her yöne 1000 SMS, 2 GB cepten internete 12 ay taahhüt vererek 19 liraya sahip olacak.



Faturasız Şampiyon Tarifeye yeni hat aktivasyonu veya numara taşıma ile gelen taraftarlar ise aylık tek seferde 20 lira üzeri yükleme yapmaları durumunda, grup içi aylık 2 bin dakika hediye konuşma süresi kazanıyor. Taraftarlar ayrıca Rakipsiz 2GB ve Rakipsiz 4GB faturasız paketlerinden de yararlanabiliyor.



BURSASPORNET ve BURSASPORCELL'li olmak isteyen taraftarların Türkiye'deki herhangi bir Türk Telekom bayisini ziyaret etmeleri, Türk Telekom web sitesi üzerinden ya da 444 1 444 No'lu çağrı merkezi üzerinden başvurmaları yeterli oluyor.