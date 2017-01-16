Türk Telekom, kendi markasını taşıyan kablosuz ev telefonunu müşterilerinin kullanımına sundu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom güvencesine sahip yeni ev telefonuna, 24 ay taahhüt ile mevcut tarifelerine ek ayda 4 lira karşılığında sahip olunabilecek.
Kampanyadan, Türk Telekom'un ev telefonu ve evde internet müşterilerinin yanı sıra yeni aboneler de faydalanabilecek.
Türk Telekom'dan Ayda 4 Liraya Kablosuz Ev Telefonu
Türk Telekom, kendi markasını taşıyan kablosuz ev telefonunu müşterilerinin kullanımına sundu.
Türk Telekom, kendi markasını taşıyan kablosuz ev telefonunu müşterilerinin kullanımına sundu.
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