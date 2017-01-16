Türk Telekom'dan Ayda 4 Liraya Kablosuz Ev Telefonu

Türk Telekom, kendi markasını taşıyan kablosuz ev telefonunu müşterilerinin kullanımına sundu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom güvencesine sahip yeni ev telefonuna, 24 ay taahhüt ile mevcut tarifelerine ek ayda 4 lira karşılığında sahip olunabilecek.



Kampanyadan, Türk Telekom'un ev telefonu ve evde internet müşterilerinin yanı sıra yeni aboneler de faydalanabilecek.