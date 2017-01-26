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Türk Telekom'da Genel Müdür Yardımcılığı Görevine Atama
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Türk Telekom'da Genel Müdür Yardımcılığı Görevine Atama

Türk Telekomünikasyon AŞ, Hukuk Genel Müdür Yardımcılığına vekaleten Yakup Öztunç'un atandığını duyurdu.

Türk Telekom'da Genel Müdür Yardımcılığı Görevine Atama

Türk Telekomünikasyon AŞ, Hukuk Genel Müdür Yardımcılığına vekaleten Yakup Öztunç'un atandığını duyurdu.

Türk Telekomüni·kasyon AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "Şirketimiz Hukuk Genel Müdür Yardımcılığına vekaleten Yakup Öztunç atanmıştır. Yakup Öztunç, 1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Kariyerine 1997 yılında serbest avukat olarak başlayan Öztunç, 1998 yılından bugüne kadar Türk Telekomünikasyon AŞ bünyesinde birçok farklı iş alanında avukatlık, hukuk müşavirliği, hukuk direktörlüğü görevleri üstlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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