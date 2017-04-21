Türk Telekom Akıllı Ürünleriyle Autoshow 2017'de

Türk Telekom, İstanbul'da düzenlenen "Autoshow 2017"de otomotiv sektöründe geleceğe yönelik geliştirdiği ürünlerini sergiliyor. Fuar kapsamında Türk Telekom'un "Araç Kontrol" ve "Güvenli Motosiklet" ürünleri fuara özel indirimli fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor.



Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamaya göre şirket Autoshow 2017'de Türkiye'de ilk kez bireysel araç sahiplerine bireysel abonelikle sunduğu Connected Car-Bağlı Araç konsepti kapsamında "Araç Kontrol" ve "Güvenli Motosiklet" ürünlerini tanıtıyor. Fuarda akıllı araç teknolojilerini otomobil ve motosiklet tutkunlarıyla buluşturan Türk Telekom, ziyaretçilere ayrıca Formula 1 aracıyla gerçek zamanlı sürüş deneyimi de sunuyor. Araç Kontrol ve Güvenli Motosiklet ürünleri fuara özel indirimli fiyatlarla tüketiciye sunuluyor.



Açıklamada görüşlerine yer verile Türk Telekom Bireysel Segment Ürün ve Servisler Direktörü Çağrı Dönmez fuarda yer alan tek Türk operatör olduklarını belirterek, "Kullanıcıların günlük hayatlarındaki ihtiyaçlarını, geliştirdiğimiz akıllı teknolojilerle karşılıyoruz ve bu kapsamda da otomotiv teknolojileri alanında çalışmalarımıza uzun süredir devam ediyoruz. Türk Telekom olarak, bireysel otomobil sahiplerinin kullanımı için Türkiye'deki akıllı araç ürünleri sunan tek operatörüz. Geliştirdiğimiz akıllı araç teknolojileriyle, bir yandan sürücülerin daha güvenli bir sürüş deneyimi elde etmesini sağlarken, diğer yandan da 7/24 araçlarının güvenliğinin sağlanmasına yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.



Verilen bilgiye göre, Türk Telekom'un araç sahiplerinin özel bir arayüz ve sistem üzerinden araçlarını her an kontrol etmelerini sağlayan Araç Kontrol uygulaması ile araç park halindeyken aracın durumu, araç hareket halindeyken ise hız ve konum bilgisi gibi veriler anlık takip edilebiliyor. Araç Kontrol uygulaması kullanıcılara, güvenli sürüş için de önemli bilgiler sunuyor. Sürücüler uygulamayla, anlık hız bilgisi, hız aşımı, ani sollama gibi sürüş hatalarını izleyerek sürüş skorunu görebiliyor ve güvenli sürüş tekniklerini geliştirebiliyor. Araç Kontrol uygulaması ayrıca, canlı trafik durumu ile birlikte, aracın çekilmesi veya çalınması gibi durumlarda da kullanıcıları anlık olarak haberdar ediyor.





Türk Telekom fuarda motosiklet sürücüleri için geliştirdiği "Güvenli Motosiklet" cihazı ve uygulamasını da tanıttı. Uygulamayla, motosikletin sürücünün yakınında olmadığı anlarda yaşanabilecek devrilme veya çalınmaya teşebbüs edilmesi gibi beklenmedik durumlarda, kullanıcılar anında haberdar olabiliyor, müdahale edebiliyor veya anlık takip sağlayabiliyor. Ayrıca geçmiş dönemde yapılan seyahatlerin ortalama hız, toplam kilometre, süre gibi özet bilgileri ve kat edilen parkura ait bilgiler de yine uygulama üzerinden analiz edilebiliyor. Uygulama ayrıca, sürüş esnasında yapılan hataları da gözlemleyerek, sürücü skoru oluşturuyor ve geleceğe yönelik güvenli sürüş alışkanlıklarının geliştirilmesinde etkili oluyor.