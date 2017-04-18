Türk Telekom Akademi'ye En İyi Kurumsal Üniversite Ödülü

Türk Telekom'un, çalışanlarının gelişimine destek vermek üzere faaliyet gösteren kurumsal okulu Türk Telekom Akademi, Küresel Kurumsal Üniversiteler Konseyi Ödüllerinde (GlobalCCU), "İnsan ve Dijital Yaklaşımı Bütünleştiren En İyi Kurumsal Üniversite" kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.



Türk Telekom açıklamasına göre, Türk Telekom Akademi, eğitim teknolojileri alanındaki "Öğrenim Yönetimi Sistemleri" uygulamaları ve dijital öğrenme araçlarıyla ödüle layık görüldü. Ödüller, Paris'te düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Dijital dünya ile insan kaynağı eğitim uygulamalarını bir araya getirdiği programları ile bu ödülü almaya hak kazanan Türk Telekom Akademi, böylelikle başarısını küresel arenada bir kez daha tescil ettirmiş oldu.



Dünya genelinde kurumsal üniversiteleri değerlendiren GlobalCCU tarafından ödüllendirilen Türk Telekom Akademinin yenilikçi sistemleri arasında çalışanlara özel olarak geliştirilmiş tüm eğitim içeriklerin yer aldığı portal, SMS ile gönderilen videoların yer aldığı Cep Mektep uygulaması, e-eğitim videoları, sanal sınıf eğitimleri, teknoloji laboratuvarları, sanal gerçeklik programları ve dijital kütüphane gibi uygulamalar bulunuyor.



Eğitim uygulamalarının yanı sıra eğitimlerde sosyal öğrenmeyi destekleyen takım odaları, tartışma grupları, akademi uygulaması, güncel akademi dergisi, oyunlaştırma uygulamaları da Akademinin dijital teknolojiyi insan kaynağı ile buluşturduğu öğrenim metotları arasında yer alıyor.



Açıklamada verilen bilgilere göre beş kıtada faaliyet gösteren GlobalCCU, tamamen kurumsal üniversite konusuna odaklanan online bir platform niteliği taşıyor. Dokuz yıldır en iyi kurumsal üniversiteleri seçen platform, uzun vadede sektörün gelişmesi ve sürdürülebilir bir vizyon kazanması adına çalışmalar yürütüyor.