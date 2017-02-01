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Türk Telekom'a 184 Milyon Liralık Tebligat
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KAP Açıklamaları

Türk Telekom'a 184 Milyon Liralık Tebligat

Türk Telekom bağlı ortaklığı Avea'ya toplam 184.1 milyon liralık hazine payı yükümlülüğünü eksik ödemesi nedeniyle tebligat yapıldığını duyurdu.

Türk Telekom'a 184 Milyon Liralık Tebligat

Türk Telekom bağlı ortaklığı Avea'ya toplam 184.1 milyon liralık hazine payı yükümlülüğünü eksik ödemesi nedeniyle tebligat yapıldığını duyurdu. Türk Telekom'dan KAP'a yapılan açıklama, Avea'ya 2012 ve 2013 yılları için gerçekleştirilen inceleme sonucunda iki ayrı rapor tebliğ edildiği ve Avea'nın hazine payı yükümlülüğünü 2G hizmetleri için 117.4 milyon lira, 3G hizmetleri için ise 66.7 milyon lira eksik ödediğinin öne sürüldüğü belirtildi.

"DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, "Tutarın çok büyük bir bölümünün fatura indirimlerine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda 2G hizmetleri ile ilgili Avea lehine ICC nezdinde uluslararası tahkim mahkemesince verilmiş bir karar mevcuttur. Tahkim kararı ile ilgili olarak ulusal mahkemeler nezdinde dava süreci devam etmektedir. Şirketimiz rapor detaylarını inceledikten sonra talepler karşısında nasıl hareket edeceğine karar verecektir" denildi.

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Türk Telekom, Tebliğ, Avea, Dava, 3g