Türk Tarımına Yönelik Kısıtlamalar Rus Halkına Zarar Veriyor'
Rusya'da yayınlanan bir rapora göre, Türk tarım ürünlerine yönelik kısıtlamalar nedeniyle Rus halkı ve tahıl üreticileri zarar görüyor.
Rusya'da yayınlanan bir rapora göre, Türk tarım ürünlerine yönelik kısıtlamalar nedeniyle Rus halkı ve tahıl üreticileri zarar görüyor
Kaynak: Dunya.com
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