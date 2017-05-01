Türk Tabipleri Birliği Başkanı Tükel: Kıdem Tazminatlarının Fona Devredilerek Gasp Edilmesi İçin...

TÜRK Tabipleri Birliği Başkanı Raşit Tükel, Kıdem tazminatlarının fona devredilecek olmasına ilişkin, "Kıdem tazminatlarının fona devredilerek gasp edilmesi için iktidar tarafından gün sayılıyor. 657 sayılı kanundaki iş güvencelerini kaldırmak için çalışmalar yapılıyor. Kısacası kölelik düzeni getirilmek isteniyor. Sağlıkta dönüşüm programı ile sağlıksız bir toplum yaratılmaktadır. Uygulanmakta olan bu politikalarla ile sağlık hizmetlerinde nitelik değil, karlılık amaçlanmış, sağlık hizmetleri ücretli hale getirilmiş hasta değil müşteri kavramı ön plana çıkartılmıştır. KHK'lar ile 5 bin 625 sağlık emekçisi bunların 2 bin 775'i hekim, toplam 106 binden fazla kamudan ihraç oldu. Çok sayıda sağlık emekçisinin ihraç edilmesi ile sağlık hizmetlerinde yeri doldurulmaz bir boşluk oluşmuş, bu durum halkın sağlık hizmetlerine erişiminde belirgin aksaklığa neden olmuştur" dedi.



Türk Tabipleri Birliği Başkanı Raşit Tükel, Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarında konuştu. Raşit Tükel, "Referandum sonucunda gerçekleştirilen anayasa değişikliği ile evrensel hukukun demokratik ilklerin temel yaklaşımı olan kuvvetleri ilkesi ayrılığı ortadan kaldırılmış, yasama yürütme ve yargı tek elde toplanmış, insan hak ve özgürlük alanları daha da daraltılarak demokrasiden tümüyle uzaklaşılan bir döneme girişilmiştir" dedi.



"MEŞRU OLMAYAN YOLLAR İLE SINIRSIZ YETKİLER TEK KİŞİDE TOPLANMIŞTIR"



16 Nisan referandumuna değinen Tükel, "Meşru olmayan yollar ile sınırsız yetkiler ile donatılmış denetim mekanizmaları yok denecek kadar azalan bir güç, tek kişide toplanmıştır. Toplum olarak ihtiyacımız, çoğulculuğun zenginlik olarak görüldüğü toplumsal eşitliğin temel alındığı, temel ve hak ve özgürlüklere sahip olarak yaşamaktır" diye konuştu.



"SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İLE SAĞLIKSIZ BİR TOPLUM YARATILMAKTADIR"



Tükel, "Sağlık pilatikalarında ülkemizde 14 yıldır sağlık hizmetlerini ticari bir faaliyete dönüştüren hasta başvurusu açısından kışkırtılmış talep yaratan sağlıkta dönüşüm programı ile sağlıksız bir toplum yaratılmaktadır. Uygulanmakta olan bu politikalarla ile sağlık hizmetlerinde nitelik değil, karlılık amaçlanmış, sağlık hizmetleri ücretli hale getirilmiş hasta değil müşteri kavramı ön plana çıkartılmıştır" dedi.



"KHK'LAR İLE 5 BİN 625 SAĞLIK EMEKÇİSİ BUNLARIN 2 BİN 775'İ HEKİM TOPLAM 106 BİNDEN FAZLA KAMUDAN İHRAÇ OLDU"



Kamudan ihraçlara ilişkin Tükel, "OHAL döneminde sonuncusu birkaç gün önce olmak üzere 1 Eylül 2016'dan başlayarak çıkartılan KHK'lar ile 5 bin 625 sağlık emekçisi bunların 2 bin 775'i hekim olmak üzere toplam 106 binden fazla kamudan ihraç edilen memurlar, kamu emekçileri olmuştur. Çok sayıda sağlık emekçisini ihraç edilmesi ile sağlık hizmetlerinde yeri doldurulmaz bir boşluk oluşmuş bu durum halkın sağlık hizmetlerine erişiminde belirgin aksaklığa neden olmuştur" diye konuştu.



"ÜNİVERSİTELERDE HAKSIZ VE HUKUKSUZ BİÇİMDE BAŞLATILAN OHAL İLE AKADEMİSYENLER İHRAÇ EDİLDİ"



Tükel, "Üniversitelerde haksız ve hukuksuz biçimde başlatılan OHAL ile muhalif konumda olan akademisyenlerin KHK'lar ile ihraç edildiği bir sürece dönüşmüştür. Devlete ve hükümet politikalarına eleştirel düşünceler içeren içinde temel olarak barış içinde yaşama hakkının sağlanması isteğini dile getirildiği barış bildirisine imza atan akademisyenler bu süreçte özellikle hedef alınmış durumda" dedi.



"BUGÜN EMEKÇİLERE DÜŞÜK ÜCRET, AĞIR ÇALIŞMA KOŞULLARI DAYATILIYOR"



İşçilerin çalışma şartlarına dikkat çeken Tükel, "Bugün emekçilere düşük ücret, ağır çalışma koşulları dayatılıyor. Taşeronlaşma ve esnek çalışma hakim çalışma biçimi haline getiriliyor. İş cinayetleri artıyor, işçi kıyımları yaygınlaştırılıyor" dedi.



"KIDEM TAZMİNATLARININ FONA DEVREDİLEREK GASP EDİLMESİ İÇİN İKTİDAR TARAFINDAN GÜN SAYILIYOR"



Kıdem tazminatlarının fona devredilecek olmasına ilişkin Tükel, "Kıdem tazminatlarının fona devredilerek gasp edilmesi için iktidar tarafından gün sayılıyor. 657 sayılı kanundaki iş güvencelerini kaldırmak için çalışmalar yapılıyor. Kısacası kölelik düzeni getirilmek isteniyor. Haklarımızı gasp eden, toplumsal sağlımızı bozan anlayıştan kurtulmak için hekimler olarak 'Hayır' dedik. 'Hayır' demeyi sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.



"OHAL'E TÜM BASKICI ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALARA KARŞI DURARAK 'HAYIR' DEMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"



Tükel, "Gerici, piyasacı sağlık politikalarına son vermek bilimsel ve toplumcu sağlık anlayışını hayata geçirmek için haksız ve hukuksuz bir biçimde ihraç edilen sağlık emekçilerini göreve iade edilmeleri, sağlıkta şiddetin sona ermesi için, akademisyenlerin kıyıma uğratılmasına karşı, özgür demokratik ve özerk üniversite için ülkemizde yağmanın değil, adaletin, savaşın değil barışın, baskıların değil, özgürlüğün, ayrımcılığın değil eşitliğin egemen olması için toplumsal sağlığımız için darbelere, OHAL'e tüm baskıcı antidemokratik uygulamalara karşı durmak, laik, demokratik, özgür bir ülkede yaşamak için 'hayır' demeyi mücadeleyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.



- İstanbul