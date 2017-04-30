Türk Sporcu, Uluslararası Basketbol Federasyonu Koordinatörlüğü Görevine Getirildi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 750 kişi içerisinden mülakatlar sonucunda değerlendirdiği Müsabakalar Koordinatörlüğü görevine Türk sporcu Sinan Taze'yi getirdi. Taze, FIBA başkanı Turgay Demirel'den sonra kurumda görevli tek Türk konumunda bulunuyor.



Çocukluk yıllarından beri basketbolun içinde yetişen ve eğitim hayatı boyunca İngiltere birinci ligi ve Fransa ikinci liglerinde basketbol oynama fırsatı bulan Sinan Taze, İsviçre, Lozan'da Ekol Politeknik adlı üniversitede Uluslararası Spor Yönetimi üzerine yüksek öğretimini tamamlarken, 2010 yılında Kış Olimpiyatları'na katılmış. 2014 Olimpiyatlarına katılma hakkı da kazanan sporcu, geçirdiği bir sakatlık yüzünden Olimpiyatlara katılamamış.



Sporcu kökenli genç yetenek, daha sonra basketbolda yakaladığı profesyonel hayatın devamını FIBA'da devam ettirmek istemiş ve Müsabakalar Koordinatörlüğü görevine başvurmuş. Birçok zorlu sınavdan geçtikten sonra yüz yüze görüşmelere çağırılan Taze, sadece 4 kişiden biri olarak çağırıldığı mülakatlardan geçmeyi başarmış ve işe kabul edilmiş. Düzenli periyotlarla Türkiye'ye ve yurt dışında turnuvaların düzenlendiği ülkelere ziyaretlerde bulunan Taze, en son Rusya'nın Ekaterinburg şehrinde düzenlenen FIBA Kadınlar Euroleague Şampiyonası'nda bulunmuş ve Final Four operasyon yöneticiliği görevini üstlenmişti.



Henüz 27 yaşındayken FIBA'ya büyük bir başarı göstererek giren Taze, Türkiye'deki genç sporculara ve öğrencilere de örnek olacak nitelikte.