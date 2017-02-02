Türk Spor Tarihine Tanıklık Eden Emektar Bina Sessiz, Sedasız Boşaltıldı

ERCAN ATA-ANKARA/DHA 1959 yılında Emekli sandığı tarafından inşaatı tamamlanan ve 1962-1963 yıllarında o günkü ismiyle Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne kiralama yöntemi ile devredilen Ulus Spor Genel Müdürlüğü Binası, bugün tamamıyla boşaltılarak resmen Ankara Büyükşehir Belediyesine devredildi.



Türk Sporu yaklaşık olarak 55 yıl bu emektar binadan yönetildi. Onlarca Bakan, Genel Müdür, Daire Başkanı, Federasyon Başkanı ve Binlerce Memur bu binada hizmetini tamamladı.



