Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Türk Şirketleri Değişimlere Daha Hızlı Adapte Oluyor
Ara
BİST 92.424 %0,42
DOLAR 3,6401 %-0,04
EURO 3,9043 %-0,04
PARİTE 1,0727 %0,10
ALTIN 150,33 %0,15
FAİZ 11,15 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Türk Şirketleri Değişimlere Daha Hızlı Adapte Oluyor

GfK'nın araştırmasına göre, Türk şirketlerinin zorlu değişimlere ve gelişmelere, yabancı rakiplerine oranla daha hızlı ayak uydurduğu tespit edildi.

Türk Şirketleri Değişimlere Daha Hızlı Adapte Oluyor

GfK'nın araştırmasına göre, Türk şirketlerinin zorlu değişimlere ve gelişmelere, yabancı rakiplerine oranla daha hızlı ayak uydurduğu tespit edildi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türk