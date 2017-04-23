Türk Şirketleri Değişimlere Daha Hızlı Adapte Oluyor
GfK'nın araştırmasına göre, Türk şirketlerinin zorlu değişimlere ve gelişmelere, yabancı rakiplerine oranla daha hızlı ayak uydurduğu tespit edildi.
GfK'nın araştırmasına göre, Türk şirketlerinin zorlu değişimlere ve gelişmelere, yabancı rakiplerine oranla daha hızlı ayak uydurduğu tespit edildi.
Kaynak: Dunya.com
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