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Türk Şirketler İçin Katar'da 20 Milyar Dolarlık Kapı Açıldı
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Türk Şirketler İçin Katar'da 20 Milyar Dolarlık Kapı Açıldı

Dünya Kupası'na hazırlanan Katar'da Expo Turkey By Qatar açıldı.

Türk Şirketler İçin Katar'da 20 Milyar Dolarlık Kapı Açıldı

Dünya Kupası'na hazırlanan Katar'da Expo Turkey By Qatar açıldı. Fuarın organizatörü Medyacity Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, "2022'ye kadar Türk şirketlerinin Katar'da alacağı taahhüt işinin 15-20 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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