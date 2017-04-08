Türk şirketinin CDN platformu dünya devlerini geride bıraktı

Medianova CEO'su Serkan Sevim, "Aralarında dünya devlerinin de bulunduğu rakiplerimizi geride bırakmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Medianova'nın CDN platformu ile Türkiye'nin en hızlısı unvanını alarak küresel rakiplerinin önüne geçtiğini söyleyen CEO Serkan Sevim, "Aralarında dünya devlerinin de bulunduğu tüm rakiplerimizi geride bırakmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bağımsız ölçümleme şirketi Cedexis'in bulut servislerinin son kullanıcı gözünden anlık olarak ölçümlenmesine dayanan 'Real User Monitoring' (RUM) verilerine göre, Medianova Türkiye'de en hızlı CDN konumunda bulunuyor. Aynı verilere göre, Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de ilk üç şirket arasında yer alıyoruz" dedi.

Artık globalde müşterilerin birebir kullanıcı gözünden yapılan ölçümlere göre üstün performans talep ettiklerini belirten Sevim, "RUM trendi ile birlikte dijital performanslar gerçek kullanıcı gözünden ölçülmeye başlandı. Bu trendle doğal olarak kendini RUM ile kontrol eden ve geliştiren CDN'ler öne çıkıyor. Buna göre şu an Türkiye'nin en hızlı CDN'i olarak hizmet veriyoruz. Bir Türk şirketi olarak geldiğimiz nokta gerçekten gurur verici" diye konuştu.

Yerli bir firma olarak 10 yıldır CDN hizmeti veriyor olmalarının önemli bir nokta olduğuna dikkat çeken Sevim, "RUM verilerine göre, bir son kullanıcı Medianova CDN platformunda bulunan bir video servisini ortalamada 1,12 saniyede seyretmeye başlıyor. Ayrıca 20 milisaniye gibi son derece kısa bir sürede bir görseli kullanıcının internet tarayıcısına yüklemeye başlıyoruz. Bunlar performans anlamında Türkiye'de daha önce konuşulmayan değerler. Bugün dünyanın en büyük oyun şirketlerinden ikisinin de altyapısında Medianova CDN'i kullanıyor olması, ülkemizin teknoloji ihracatı açısından da önem taşıyor" dedi.

Serkan Sevim'in verdiği bilgilere göre, dünyanın en büyük 10 bin internet sitesi arasında yapılan bir araştırmaya göre, bu grupta CDN kullanım oranı yüzde 48,3 civarında bulunuyor. Dünyanın en büyük 1 milyon internet sitesinde ise bu oran yüzde 14,7'ye düşüyor. Sevim bu durumu, "Yüksek trafikli web siteleri daha büyük sorunlarla uğraştığı için CDN'in faydasını çok daha net görebiliyor" sözleri ile açıklıyor.

