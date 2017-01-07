Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a ait 35 hedefe düzenlenen hava harekatı sonucunda, içlerinde üst düzey 3 emirin de bulunduğu terör örgütü DEAŞ mensubu 37 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Uçaklar Tarafından, El Bab'da Terör Örgütü Deaş'a Ait 35 Hedefe...
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a ait 35 hedefe düzenlenen hava harekatı sonucunda, içlerinde üst düzey 3 emirin de bulunduğu terör örgütü DEAŞ mensubu 37 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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