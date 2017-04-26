Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK/YPG unsurlarının bulunduğu Afrin ile rejim unsurlarının bulunduğu bir başka bölgeden iki hudut karakoluna iki ayrı havan saldırısı yapıldığı, saldırılar sonucu can kaybı veya yaralanmanın olmadığı ve güvenlik güçlerinin havan atışı yapılan yerlere misliyle karşılık verdiği bildirildi.