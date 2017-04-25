Türk Silahlı Kuvvetlerince, Terör Örgütü PKK ve Uzantılarına Yönelik Irak'ın Kuzeyindeki Sincar...
Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör örgütü PKK ve uzantılarına yönelik Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine düzenlenen hava harekatında belirlenen terörist hedeflerin tam isabetle vurulduğu bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör örgütü PKK ve uzantılarına yönelik Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine düzenlenen hava harekatında belirlenen terörist hedeflerin tam isabetle vurulduğu bildirildi.