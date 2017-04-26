Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/PYD/YPG unsurlarının bulunduğu bölgelerden dört ayrı hudut karakoluna yapılan taciz atışlarına misliyle karşılık verildiği, taciz ateşleri sırasında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi.