Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Kuzeyindeki Terör Örgütü Pkk/pyd/ypg Unsurlarının Bulunduğu...
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/PYD/YPG unsurlarının bulunduğu bölgelerden dört ayrı hudut karakoluna yapılan taciz atışlarına misliyle karşılık verildiği, taciz ateşleri sırasında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/PYD/YPG unsurlarının bulunduğu bölgelerden dört ayrı hudut karakoluna yapılan taciz atışlarına misliyle karşılık verildiği, taciz ateşleri sırasında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi.