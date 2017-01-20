Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 150'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 224 hedef imha edildi, 23 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Kuzeyindeki Terör Hedeflerine Yönelik Devam Eden Fırat...
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 150'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 224 hedef imha edildi, 23 terörist etkisiz hale getirildi.
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