Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 149'uncu gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 182 hedef vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi. Koalisyon hava unsurlarınca üç hedef imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Kuzeyindeki Terör Hedeflerine Yönelik Devam Eden Fırat...
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 149'uncu gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 182 hedef vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi.
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