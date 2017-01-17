Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 147'nci gününde terör örgütü DEAŞ'a ait 116 hedef ateş altına alındı, 20 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Kuzeyindeki Terör Hedeflerine Yönelik Devam Eden Fırat...
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 147'nci gününde terör örgütü DEAŞ'a ait 116 hedef ateş altına alındı, 20 terörist etkisiz hale getirildi.
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