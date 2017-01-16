TÜMÜ
Haberler Search
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Kuzeyindeki Terör Hedeflerine Yönelik Devam Eden Fırat...

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Kuzeyindeki Terör Hedeflerine Yönelik Devam Eden Fırat...

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 146'ncı gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 180 hedef vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Kuzeyindeki Terör Hedeflerine Yönelik Devam Eden Fırat...

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 146'ncı gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 180 hedef vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Fırat Türk, Surıye, Suriye, Terör, Türk
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads