Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden ve 144 günü geride kalan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a ait 228 hedef imha edildi, düzenlenen kara ve hava harekatlarında 18 terörist etkisiz hale getirildi.